Россиян вывезут из Марокко специальными рейсами

Авиасообщение между Россией и Марокко приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 займутся вывозом россиян, которые застряли в Марокко из-за приостановки авиасообщения с Россией. Об этом сообщает российское посольство в Рабате.

Рейсы "Аэрофлота" по графику значатся 9 и 16 октября, S7 – 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.

"Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах", - уточнили в дипведомстве.

По вопросам приобретения билетов либо замены ранее купленных билетов необходимо обращаться непосредственно в авиакомпании.

Напомним, авиасообщение между Россией и Марокко приостановлено в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 5 октября по решению Оперативного штаба Россия возобновила авиасообщение еще с 5 странами. У авиакомпаний появилась возможность выполнять регулярные рейсы в Данию, ЮАР, Перу, Новую Зеландию и Джибути.