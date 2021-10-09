Захарова: Подозреваемые в краже сотрудники посольства США решили покинуть Россию

Мария Захарова / Фото: Александр Щербак /ТАСС

Работники посольства США в Москве, которых заподозрили в краже рюкзака в одном из баров в Москве, выбрали вариант покинуть РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Было предложено либо снять иммунитет и представить им возможность поучаствовать в процессе, либо немедленно покинуть территорию нашей страны. Как я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", - констатировала Захарова.

Как писал сайт kp.ru, житель Москвы Дмитрий Корнилов рассказал журналистам об обстоятельствах резонансной кражи в одном из столичных баров. По его словам, люди, подобравшие в баре чужой рюкзак, имели возможность связаться с его обладателем, но не сделали этого.

Напомним, в МИД России сообщили, что трое сотрудников американского посольства подозреваются в краже личных вещей у россиянина. В связи с этим в дипмиссию США направлена нота с просьбой снять с подозреваемых иммунитет, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.