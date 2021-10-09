Число детских суицидов в России за пять лет снизилось в 1,6 раза

Число суицидов среди детей в регионах России с 2015 по 2020 год сократилось в 1,6 раза Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Благодаря принятым мерам профилактики суицида среди школьников число детских самоубийств в России за последние пять лет сократилось в 1,6 раза, но работу в этом направлении нужно продолжать, сказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на Всероссийском форуме классных руководителей в субботу, 9 октября.

«Те меры, которые проведены в последнее время в регионах, позволили существенно сократить распространенность детских суицидов – с 2015 по 2020 год примерно в 1,6 раза», - сообщил он, выступая в ходе круглого стола «Школа: территория здоровья».

Замглавы Минздрава отметил, что «это хороший результат, но важна каждая жизнь, и в этом смысле мы конечно должны работать совершенно особенным образом». Он подчеркнул, что учителя в школе, так же как и родители дома, по поведению ученика могут заметить суицидальные наклонности ребенка и вовремя предотвратить непоправимое.

Олег Салагай пояснил: «Это не означает, что обязательно в школе они демонстрируются, это не обязательно означает, что если вдруг педагог не увидит, то он виноват».

«Нет, речь о том, что это особое время, проведенное вместе. И это, конечно, нам совместно дает возможность этим временем рационально воспользоваться», - приводит его слова ТАСС.

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