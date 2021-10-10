Читатели немецкой газеты Die Zeit призвали задуматься о «Северном потоке – 4» Фото: REUTERS

Европейским странам, возможно, стоило бы подумать о строительстве газопроводов «Северный поток – 3» и «Северный поток – 4», чтобы разрешить проблему так называемого «газового кризиса» в Европе, считают некоторые читатели немецкой газеты Die Zeit.

Издание опубликовало статью, автор которой утверждал, что одной из причин высоких цен на «голубое топливо» якобы стала энергетическая политика Москвы. Материал вызвал множество откликов, причем комментаторы, в основном, не согласились с обозревателем.

«Может, нам нужен еще «Северный поток – 3 и 4»?» - иронично поинтересовался один из них.

Многие читатели выразили опасение, что будущей зимой будет очень холодно, кто-то даже предложил выход: «надевать кальсоны под джинсы дома и на работе». Некоторые отметили, что в последние месяцы страны Евросоюза, кроме Германии, в вопросах поставок газа руководствуются принципом «лишь бы насолить России», и предпринимают для этого все необходимые шаги.

Между тем, часть комментаторов указали, что Россия, «в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики», выполняет все свои договорные обязательства. Кроме того, немцы раскритиковали решение европейских чиновников отказаться от атомных электростанций. По их мнению, это было «безумием».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Евросоюза вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России и поплатились за это необходимостью закупать голубое топливо в несколько раз дороже, чем могли бы по договору.

Ранее пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Россия якобы преднамеренно ограничила поставки газа в Европу, чтобы Евросоюз одобрил запуск трубопровода «Северный поток – 2».

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия экспортирует ровно столько газа, сколько указано в контрактах, а подобные высказывания, по его словам, «рассчитаны на абсолютный популизм».