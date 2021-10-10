При пожаре в Кургане погибли четыре человека: двое детей и две женщины

Фото: СУ Следственного комитета России по Курганской области

В ночь на воскресенье, 10 октября, в городе Курган загорелся частный деревянный дом, в результате погибли четыре человека: двое детей и две женщины, еще один мужчина госпитализирован. Предположительно, все они жили в этом доме, расположенном на улице Урожайной.

К этому часу пожар на площади 150 квадратных метров уже потушен, на месте трагедии работают следователи, расспрашивают очевидцев случившегося. Выясняются все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырех человек: двух женщин, 1958 и 1979 годов рождения, и двух детей, 2013 и 2008 годов рождения. Мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован», - сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета России.

Отмечается, что назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии следствия, причиной возгорания в частном доме стала неисправность печного оборудования.