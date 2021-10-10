США осудили атаку хуситов на саудовский аэропорт

В результате атаки на аэропорт саудовского города Джизан пострадали не менее 10 человек Фото: REUTERS

В субботу, 9 октября, боевики йеменского мятежного движения «Ансар Аллах», более известные как хуситы, атаковали аэропорт саудовского города Джизан с помощью заминированного беспилотника. В результате, по данным представителя командования аравийской коалиции полковника Турки аль-Малики, пострадали по меньшей мере десять человек.

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс на своей странице в Twitter написал, что Соединенные Штаты осуждают возмутительное нападение хуситов на аэропорт в Джизане. Он также выразил соболезнования пострадавшим.

Стоит отметить, что йеменские повстанцы нередко используют дроны с взрывчаткой для атак на различные объекты в саудовских городах – порты и воздушные гавани, нефтехранилища и танкеры.

Напомним, как писал сайт kp.ru,Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. В середине июня 2021 года движение «Ансар Аллах» заявило о готовности вести переговоры с арабской коалицией в Катаре.