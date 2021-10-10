Пожар на нефтебазе в Подмосковье полностью потушен

На территории нефтебазы горел резервуар с дизельным топливом. Фото: ГУ МЧС России по Московской области

К этому часу пожарным удалось полностью потушить огонь на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, где загорелся резервуар с дизельным топливом. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров

Как говорится в сообщении пресс-службы областного главка МЧС, информация о пожаре на территории нефтебазы в селе Дорохово, расположенной по адресу: улица Невкипелого, дом №85, поступило на пульт дежурного в субботу, 9 октября, в 22:43. В 23:52 удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров, а через 21 минуту – ликвидировать открытое горение резервуара с дизтопливом. В два часа ночи пожар был ликвидирован.

В борьбе с огнем принимали участие в общей сложности 76 человек, было задействовано 22 единицы техники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что к месту происшествия направлен пожарный поезд.