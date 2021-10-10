Доктор Мясников предупредил о риске инфаркта и инсульта при приеме таблеток "под язык"

Резкое снижение давление опасно негативными последствиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности приема таблеток "под язык". По его словам, при повышенном артериальном давлении это может спровоцировать инфаркт, инсульт и ряд других неприятных последствий.

Как рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1", к лекарствам, которые чаще всего кладут "под язык", относится препарат каптоприл. Такой способ его употребления может резко снизить давление, что опасно для здоровья.

"Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать. У вас [после этого] падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. [Последствия] - инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность", - заявил Мясников.

Он также напомнил, что эффективно снизить давление на постоянной основе помогут несколько простых правил. Это, по словам Мясникова, отказ от соли, физические нагрузки, отсутствие стрессов, ограничение жидкости и правильное лечение.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Мясников рассказал об ошибках при выборе картофеля, которые могут обернуться отравлением. Он посоветовал обращать внимание на цвет клубней и не брать те, которые выглядят зеленоватыми.