Россияне стали реже нарушать закон в пьяном виде

Почти каждое третье преступление в стране совершается нетрезвыми людьми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2021 году таковых было не менее 200 тысяч - это меньше, чем в прошлые годы, на 7,4%.

Как сообщают в МВД, общее число установленных преступников, чьи правонарушения были раскрыты в ходе следствия, за год составило чуть более 580 тысяч человек. Пьяными на момент совершения преступления были 182 тысячи человек, часть из них совершили одновременно два и более преступления.

Правоохранители отмечают, что, несмотря на снижение общего числа преступлений в нетрезвом виде, число тяжких и особо тяжких в общей массе выросло на 1,3%. При этом почти каждое третье преступление в стране совершается именно человеком в состоянии алкогольного опьянения, пишут "Известия".

Как ранее писал сайт kp.ru, в холодную погоду нельзя согреваться алкогольными напитками, в том числе и глинтвейном, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.