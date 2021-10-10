Депутат Рады Рабинович оценил возможную встречу Зеленского и Путина цитатой из "12 стульев"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Чтобы ответить на вопрос о том, когда это случится, он процитировал произведение "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

В эфире телеканала "Украина 24" гости обсуждали сложности в организации встречи Зеленского и Путина. Ее не могут согласовать из-за разных взглядов сторон на то, что должно обсуждаться в ходе мероприятия. Украина намерена, в частности, поднимать вопрос принадлежности Крыма, Россия же не хочет обсуждать вопросы, которые считает решенными.

"Вы знаете, в "Двенадцати стульях" замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй [тоже]", — прокомментировал это Рабинович.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский снова высказался о Крыме. Украинский лидер заявил, что полуостров "никогда не будет русской территорией", а возвращение Крыма – это лишь вопрос времени.