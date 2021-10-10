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Происшествия10 октября 2021 10:07

Два пилота погибли при крушении самолета L-410 в Татарстане

Информация об остальных пассажирах уточняется
Авторы (2):
Наталья Смирнова
Наталья Смирнова
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Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Девятнадцать человек погибли и трое пострадали при падении самолёта L-410 в Татарстане, пишет ТАСС. По данным РИА Новости, погибли оба пилота. В МЧС говорят, что выживших в трагедии как минимум семеро.

"Пожарно-спасательные подразделения на месте, на борту находится 23 человека, 3 человека деблокировали, проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы. Семь пострадавших извлечены", - сообщают в МЧС.

По данным источника сайта kp.ru, в результате трагедии погибли 15 человек, в числе которых оба пилота.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Отмечается, что упавший самолет после крушения загорелся и разрушился. Огонь удалось быстро потушить, сам L-410 разломился пополам.

Как ранее писал сайт kp.ru, упавший в Татарстане самолет эксплуатировался с 1987 года. Причиной крушения могу стать отказ техники.