Новый случай заражения лихорадкой Эбола выявлен в Конго

На данный момент под наблюдением врачей находятся около 100 человек Фото: REUTERS

В Демократической Республике Конго зафиксирован новый случай геморрагической лихорадки Эбола. Он выявлен спустя всего пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки.

По данным Министерства здравоохранения страны, от лихорадки Эбола скончался 20-летний мужчина. Инцидент произошел в городе Бени в провинции Северное Киву. Также с подозрением на лихорадку был госпитализирован трехлетний ребенок, он умер 6 октября.

На данный момент под наблюдением врачей находятся около 100 человек. Предполагается, что они также могут быть заражены лихорадкой Эбола, пишет ABC. Смертность от заболевания может достигать 90%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об окончании в Гвинее вспышки лихорадки Эбола, которая ранее унесла жизни 12 человек.