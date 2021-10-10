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В мире10 октября 2021 10:43

Новый случай заражения лихорадкой Эбола выявлен в Конго

Страна погасила последнюю вспышку болезни менее полугода назад
Наталья Смирнова
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На данный момент под наблюдением врачей находятся около 100 человек

На данный момент под наблюдением врачей находятся около 100 человек

Фото: REUTERS

В Демократической Республике Конго зафиксирован новый случай геморрагической лихорадки Эбола. Он выявлен спустя всего пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки.

По данным Министерства здравоохранения страны, от лихорадки Эбола скончался 20-летний мужчина. Инцидент произошел в городе Бени в провинции Северное Киву. Также с подозрением на лихорадку был госпитализирован трехлетний ребенок, он умер 6 октября.

На данный момент под наблюдением врачей находятся около 100 человек. Предполагается, что они также могут быть заражены лихорадкой Эбола, пишет ABC. Смертность от заболевания может достигать 90%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об окончании в Гвинее вспышки лихорадки Эбола, которая ранее унесла жизни 12 человек.