В России тестируют новый формат субсидирования покупки деревянных домов

Размер субсидии не превысит 350 тысяч рублей Фото: Павел КЛОКОВ

В России началось тестирование нового формата субсидирования покупки деревянных домокомплектов. Меры поддержки разработали Минпромторг и Ассоциация деревянного домостроения, о чем рассказал ее директор по работе с госорганами Вадим Фидаров.

В рамках госпрограммы будет компенсироваться первоначальный взнос по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого домокомплекта. Условие - покупаемый деревянный дом должен стоить менее 3,5 миллиона рублей. Таким образом, размер субсидии не превысит 350 тысяч рублей.

По словам Вадима Фидарова, эффективность новой программы субсидирования будет оцениваться по тому, насколько высоким будет спрос на приобретение деревянных домов по такому механизму, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин заявил о продлении единой субсидии на Дальнем Востоке.