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Здоровье10 октября 2021 11:56

В России выявили 28 647 новых случаев заболевания коронавирусом 10 октября 2021 года

8,5% заболевших переносят инфекцию без клинических проявлений
Наталья Смирнова
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Скончалось за сутки 962 человека

Скончалось за сутки 962 человека

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил информацию по заболеваемости и смертности COVID-19 в России. Отмечается, что за сутки, к 10 октября, число случаев коронавируса увеличилось еще на 28 647 человек.

Большинство новых больных с коронавирусом имеют симптомы заболевания, но 8,5% заболевших переносят инфекцию без клинических проявлений. На данный момент в России насчитывается 7 775 365 выявленных случаев COVID-19. Темп прироста заболеваемости составил 0,37%.

Скончалось за сутки 962 человека. Это одно из самых высоких значений за последние дни. Пиковым пока остается смертность, зафиксированная 9 октября - 968 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, хирург-офтальмолог рассказала, как коронавирус бьет по глазам. Это лишь одно из неприятных последствий заболевания. Также после перенесенного COVID-19 могут обостряться хронические заболевания, возникать проблемы с памятью.