Во Франции задержан пилот, угрожавший врезаться на самолете в здание Нотр-Дама

Собор был сильно разрушен при пожаре в 2019 году и сейчас находится на реставрации Фото: REUTERS

В Париже был арестован бывший пилот гражданской авиации. Его подозревают в подготовке теракта - мужчина намеревался врезаться на самолете в здание собора Парижской Богоматери.

Сигнал полиции передали родственники бывшего пилота. Пятидесятилетний мужчина, пребывая в депрессии, сам сообщил им о своих мыслях. Так как он является владельцем легкого туристического самолета Cessna, близкие пилота решили рассказать обо всем служителям правопорядка.

Как сообщает телеканал CNews, парижская префектура полиции в ближайшее время проведет психиатрическую экспертизу задержанного.

Как ранее писал сайт kp.ru, более 1000 дубов потребуется для реконструкции шпиля французского собора Нотр-Дам де Пари, разрушенного в результате пожара в 2019 году.

Вековые деревья ищут во всех французских провинциях: в Бретани уже нашли 20 дубов, в Пэмпон – 8.