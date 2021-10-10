Большой театр отменил спектакль "Садко" 10 октября после смерти актера на сцене

Билеты можно вернуть в кассы театра Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Большой театр отменил показ оперы "Садко" в воскресенье, 10 октября. Накануне во время этого спектакля 38-летнего актера мимического ансамбля Евгения Кулеша раздавило двухтонной декорацией, которая стремительно опустилась на сцену.

Как сообщают в пресс-службе театра, показ оперы должен был состояться 10 октября в 19:00, однако администрация Большого решила отменить представление. В театре принесли извинения и подчеркнули, что билеты можно вернуть - для этого нужно обратиться в кассы.

Как ранее писал сайт kp.ru, зрительница оперы "Садко" в Большом театре рассказала подробности случившейся накануне трагедии. По ее словам, сначала все подумали, что происходящее - часть спектакля. Но внезапно был объявлен антракт по техническим причинам. Позже администрация театра сообщила, что спектакль на сегодня отменен. О причинах официально не сказали. По словам зрительницы, о смерти актера она узнала от охранника на выходе.