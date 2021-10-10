Все полеты самолетов L-410 в России приостановлены после авиакатастрофы в Татарстане

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая поломка. Фото: очевидцы

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) решило временно приостановить все полеты самолетов типа L-410. В 2021 году такие воздушные суда несколько раз терпели крушение, последнее из которых произошло 10 октября в Татарстане. В результате трагедии погибли 16 человек из двадцати двух, находившихся на борту.

Как сообщили в ДОСААФ, полеты самолетов типа L-410 будут приостановлены до окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане. Соответствующее указание дал председатель Общества Александр Колмаков, пишет ТАСС.

Как отмечают в ДОСААФ, по предварительной информации причиной крушения стала техническая поломка. В Организации выразили соболезнования всем родным и близким погибших.

Как ранее писал сайт kp.ru, на месте крушения самолета Л-410 в Татарстане сейчас работают десятки людей. На борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна".