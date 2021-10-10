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Здоровье10 октября 2021 16:38

"Роскосмос" приостановит испытания ракетных двигателей, чтобы обеспечить больницы кислородом

Это даст медучреждениям до 33 тонн кислорода ежесуточно
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Роскосмос" принял решение приостановить испытания ракетных двигателей в Воронеже, чтобы обеспечить больницы кислородом. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем неофициальном Telegram-канале.

"С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ Химавтоматики", - написал Рогозин.

Он уточнил, что это даст медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор Воронежской области Александр Гусев подробно высказался по поводу обеспечения кислородом больниц. Глава региона сообщил, что поручил своему заместителю Сергею Честикину проконтролировать, чтобы в кратчайшие сроки крупные кислородные концентраторы были сняты со строящегося в центре Воронежа онкоцентра и направлены в больницы.