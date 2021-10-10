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В мире10 октября 2021 17:18

Умер Абдул Кадир Хан - руководитель пакистанской ядерной программы

Причиной смерти называют последствия перенесенного коронавируса
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Абдул Кадир Хан

Абдул Кадир Хан

Фото: REUTERS

На 86 году жизни скончался физик-ядерщик Абдул Кадир Хан, руководивший пакистанской ядерной программой. Об этом сообщает телеканал Ary News.

Источник в семье покойного ученого рассказал журналистам, что причиной смерти стали последствия перенесенной ранее коронавирусной инфекции.

В Пакистане планируют провести несколько памятных мероприятий в честь Хана.

Абдул Кадир Хан начал работать над ядерной программой Пакистана в 1975 году, прибыв в страну их Нидерландов, где работал в Европейском консорциуме URENCO, который производил газовые центрифуги для обогащения урана.

Под его руководством Пакистан сначала создал, а затем испытал ядерную бомбу на основе обогащённого урана. Поэтому с именем Хана связывают включение страны в число государств, обладающих ядерным оружием.