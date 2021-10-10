Советник офиса Зеленского рассказал, как Украина может получить Крым "за пять минут"

Арестович считает, что Украина прилагает все усилия, чтобы вернуть Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крым может вернуться в состав Украины всего за пять минут, если соответствующее решение примет президент России Владимир Путин, заявил внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом".

Арестович подчеркнул, что это может осуществиться "решением главы Российской Федерации и только его персональным решением".

По оценке Арестовича, Киев уже сделал все, что в его силах, чтобы повлиять на ситуацию с полуостровом.

"Мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из Российской Федерации", - подчеркнул Арестович.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за этот акт проголосовало подавляющее большинство населения полуострова. Украина и ряд стран отрицают итоги плебисцита, хотя он был проведен в полном соответствии с Уставом ООН.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проведенный в сентябре саммит "Крымская платформа" – лучший ответ на действия России по Крыму.