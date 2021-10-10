Рогозин назвал чушью сюжет голливудского фильма "Марсианин"

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин негативно оценил сюжет фильма "Марсианин", основанного на одноимённом научно-фантастическом романе Энди Вейера.

"Фильм "Марсианин" смотрели, голливудский? Это ж чушь собачья", - заявил Рогозин в эфире телеканала НТВ.

Картина режиссера Ридли Скотта повествует об астронавте НАСА, который остался на Марсе в полном одиночестве. В результате ему удается не только выжить, но и вернуться на Землю. "Марсианина" выпустили в прокат в 2015 году. Фильм претендовал на "Оскар" и "Золотой глобус", причем в последнем случае стала лауреатом.

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