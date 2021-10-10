Синоптик сообщил, что бабье лето в Центральной России закончится 12 октября 2021

Бабье лето продлится до вторника включительно Фото: Олег ЗОЛОТО

Бабье лето в Центральной России продлится до 12 октября 2021 года включительно. Об этом заявил на своей странице в Instagram ведущий специалист Метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся – ночью не ниже +4…+6, днем с трудом до +10", - спрогнозировал синоптик.

По его словам, у этого есть и положительные моменты. В частности, воздух очистится от примесей, благодаря чему метеозависимые люди ощутят улучшение самочувствия, уточнил Тишковец.

В дальнейшем количество осадков будет нарастать. Это будут дожди, так как температура будет выше нуля.

"Особенно заливать будет в четверг и пятницу, когда за двое суток может пролиться до 20 мм осадков или около 1/3 месячного объема", - озвучил прогноз метеоролог.

Как ранее писал сайт kp.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд развеял миф об опасности высокого атмосферного давления в Москве, которое бьет рекорд пятый день подряд. Рекорд атмосферного давления 2014 года был побит в среду, 6 октября 2021 года в 12 часов в Москве, барометры на станции ВДНХ показали 1025,2 гПа или 769,1 мм ртутного столба.