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Наука10 октября 2021 20:35

В Британии создали трекер для защиты одиноких женщин во время прогулок

Приложение отслеживает маршрут и вызывает экстренные контакты в случае потенциальной угрозы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В случае незапланированной задержки трекер начинает вызывать экстренные контакты

В случае незапланированной задержки трекер начинает вызывать экстренные контакты

Фото: REUTERS

Британская телефонная служба (BT Group) разработала GPS-трекер "Проводи меня домой", который призван защищать одиноких женщин во время прогулок. Об этом сообщает BBC News.

Сервис призван отслеживать маршрут человека и рассчитывать примерное время на дорогу. В случае незапланированной задержки он начинает вызывать экстренные контакты, которые заранее задал пользователь, а затем и полицию.

Чтобы запустить трекер перед прогулкой следует отправить сообщение с тремя восьмерками, позвонить по специальному номеру либо просто войти в приложение.

Как ранее писал сайт kp.ru, исследователи Университета Далхаузи в Новой Шотландии разработали новое приложение PROSIT для iOS, которое сможет проанализировать уровень тревоги, стресса и склонность пользователя к депрессии.