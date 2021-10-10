В Британии создали трекер для защиты одиноких женщин во время прогулок

В случае незапланированной задержки трекер начинает вызывать экстренные контакты Фото: REUTERS

Британская телефонная служба (BT Group) разработала GPS-трекер "Проводи меня домой", который призван защищать одиноких женщин во время прогулок. Об этом сообщает BBC News.

Сервис призван отслеживать маршрут человека и рассчитывать примерное время на дорогу. В случае незапланированной задержки он начинает вызывать экстренные контакты, которые заранее задал пользователь, а затем и полицию.

Чтобы запустить трекер перед прогулкой следует отправить сообщение с тремя восьмерками, позвонить по специальному номеру либо просто войти в приложение.

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