Археологи нашли в Израиле туалет возрастом более 2700 лет

Раскопки / Иллюстративное фото: администрация Арзамаса

Туалет возрастом более 2700 лет обнаружили археологи в небольшом помещении прямоугольной формы, под которым вырыт глубокий отстойник. Об этом сообщает CTV News.

По словам ученых, уборную в то время могли себе позволить только очень богатые люди. Туалетная комната была частью большого особняка с видом на Иерусалим.

"Частная туалетная кабинка была очень редкой в древности, и на сегодняшний день найдено лишь несколько таких кабинок", - констатировал руководитель раскопок Яаков Биллиг.

По его словам, это не единственное свидетельство того, что в этом месте жил очень богатый человек. Так, рядом нашли каменные капители и колонны той эпохи и есть основания полагать, что рядом со зданием был сад с фруктами и прудами.

Как ранее писал сайт kp.ru, археологи из Турции обнаружили мозаику возрастом 3500 лет. Она состоит из 3147 камней и представляет из себя плиточный пол с геометрическими сооружениями.