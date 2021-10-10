Лавров заявил о предвзятом отношении ЕС к российским вакцинам

Сергей Лавров уверен, что к российской вакцине относятся предвзято Фото: REUTERS

Договоренность о взаимном признании вакцин от коронавируса между Москвой и Брюсселем не достигнута из-за предвзятого отношения к российским вакцинам, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 10 октября.

"Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур, - отметил Лавров. - Но мы видим, об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично, предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям".

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 2 октября, в Женеве Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление, подводя итоги встречи, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что американские представители "услышали аргументы" российской стороны.

Напомним, в сентябре на Генассамблее ООН Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин, которые одобрены на национальном уровне.