Причина гибели женщины на площади Киевского вокзала - конфликт с мужчиной

Женщина скончалась до прибытия скорой помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На столичной площади Киевского вокзала, 1 погибла женщина, сообщает Дептранс Москвы в воскресенье, 10 октября.

По предварительной информации, в ходе конфликта мужчина ударил ее и толкнул. Москвичка ударилась головой об асфальт и попала под проезжающий рядом электробус.

Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью. Она скончалась до прибытия бригады медиков.

Подозреваемого оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время спектакля "Садко" в Большом театре упала декорация и насмерть придавила 37-летнего актера. ЧП произошло в субботу, 10 октября.

В связи с ЧП спектакль отменили, а на место происшествия вызвали полицейских и медиков. Попытки реанимировать человека успехом не увенчались. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.