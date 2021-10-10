Ксения Собчак не является потерпевшей по делу о смертельном ДТП в Сочи

Ксения Собчак не проходит в материалах дела о ДТП как потерпевшая Фото: Олег ЗОЛОТО

Ксения Собчак не проходит по делу о смертельной аварии в Сочи в качестве потерпевший, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал сайт "КП-Кубань", в протоколе с места происшествия говорится, что телеведущая не пострадала.

"Ксения Собчак в ходе ДТП не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции", - говорится в документе.

Напомним, на трассе в Сочи поздним вечером 9 октября столкнулись две иномарки и автобус с пассажирами. По предварительной информации, 40-летний водитель Mercedes Benz, совершил неудачный маневр. При обгоне он выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen. Удар был такой силы, что последнего откинуло в автобус.

В результате 35-летняя пассажирка Volkswagen умерла на месте. 29-летная пассажирка этой же иномарки находится в больнице.

Пострадал и водитель Volkswagen. У него диагностировали вывих головки бедренной кости. По словам мужчины, люди из салона дорогой иномарки вылезли примерно через 10 минут после ДТП, чтобы пересесть в такси. Никто из них не пытался помочь пострадавшим.

На водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека". Он признал вину.