Состояния здоровья президента Чехии Милоша Земана стабилизируется

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Состояние здоровья президента Чехии Милоша Земана, которого госпитализировали накануне, оценивается как стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к главе Пражского града.

Прогнозировать сроки выздоровления и приблизительную дату выписки пока преждевременно, заверил источник.

Как ранее писал сайт kp.ru, 10 октября у главы государства должно было пройти телеинтервью в прямом эфире, но его отменили по причине "проблем со здоровьем".

Лечащий врач Земана проинформировал журналистов, что президента положили в больницу из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием.

Милош Земан возглавлял Чешскую социал-демократическую партию в период с 1993 по 2001 годы. После неуспешного участия в президентских выборах 2003 года он на семь лет прекратил участвовать в политической жизни республики. В марте 2010 года политик вернулся, и стал председателем собственной партии, но вышел в отставку с этого поста после парламентских выборов 2010 года, когда его партия не попала в парламент.

На президентских первых прямых президентских выборах в истории Чехии в январе 2013 года выиграл во втором туре. Избран на второй срок на выборах в январе 2018 года.