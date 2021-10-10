Очевидец рассказал о ДТП с Ксенией Собчак: "Картина страшная"

Виновником этой аварии стал водитель, который вез Ксению Собчак / Кадр с места происшествия

О последствиях ДТП в Сочи с автомобилем Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, рассказал Пятому каналу очевидец происшествия Максим Макаров.

"Было темно, не было понятно, сколько пассажиров, кто там. Машина была очень сильно помята. Кричали, что нужна помощь, что идет кровь. Очевидцы, кто как мог, пытались помочь, - рассказал Макаров. - Картина страшная: на расстоянии 50 метров все в осколках. Чуть дальше стоял черный Mercedes, и еще дальше автобус".

Мужчина уточнил, что в этот день дорога была сухой, а движение транспорта – спокойным.

Как ранее писал сайт kp.ru, о деталях аварии рассказал водитель автомобиля Volkswagen, пассажирка которого погибла в столкновении с Mercedes. По словам автолюбителя Роберта Гедяна, иномарка с знаменитостью попыталась обогнать автобус. Уйти от аварии не было никаких шансов, так как расстояние между машинами было минимальным. После столкновения из Mersedes никто не вышел, чтобы оказать помощь пострадавшим, утверждает Гедян.

Напомним, авария случилась поздним вечером 9 октября, когда Собчак и ее помощница возвращались с корпоратива, сидя на пассажирских местах Mercedes.

Водитель дорогой иномарки признал свою вину в аварии. В отношении него возбудили уголовное дело.

Телеведущая подтвердила, что находилась в салоне автомобиля, но уточнила, что это не ее машина и не ее водитель. По словам Собчак, она получила сотрясение мозга, как и ее ассистентка, а также ушибы внутренних органов.

"После столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - уточнила Собчак.

Кстати, следователи не включили ее в список потерпевших, а в протоколе с места происшествия говорится, что телеведущая не пострадала.