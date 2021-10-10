Замгоссекретаря США Нуланд вскоре вылетит в Москву с трехдневным визитом

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд совсем скоро вылетит из Вашингтона в Москву, она уже прибыла в международный аэропорт Даллес. Предположительно, визит американского дипломата в российскую столицу продлится три дня: с 11 по 14 октября.
На вопросы собравшихся в вашингтонском аэропорту журналистов о своих ожиданиях от поездки в Россию Виктория Нуланд отвечать отказалась, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-служба госдепартамента США сообщила, что заместительница Энтони Блинкена по политическим делам намерена 11 октября 2021 года отправится в Москву, чтобы обсудить некоторые вопросы двусторонних отношений, а также проблемы регионального и мирового масштаба.
Позже Мария Захарова подтвердила визит Виктории Нуланд в Москву 11-13 октября, указав, что поездка замгоссекретаря США в российскую столицу была согласована по просьбе американской стороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия напомнила ООН о «печеньках» Нуланд
Выступая на посвященной гибридным войнам встрече, российский дипломат рассказал, с чего начинался конфликт на Украине (подробности).
К СЛОВУ
Виктория Нуланд в телефонном разговоре матом высказалась в адрес Евросоюза
Заместитель госсекретаря США и посол США в Киеве договорились, как им обустроить Украину. Мнение самой Украины не спрашивали (подробности).