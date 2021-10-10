Замгоссекретаря США Нуланд вскоре вылетит в Москву с трехдневным визитом

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд совсем скоро вылетит из Вашингтона в Москву, она уже прибыла в международный аэропорт Даллес. Предположительно, визит американского дипломата в российскую столицу продлится три дня: с 11 по 14 октября.

На вопросы собравшихся в вашингтонском аэропорту журналистов о своих ожиданиях от поездки в Россию Виктория Нуланд отвечать отказалась, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-служба госдепартамента США сообщила, что заместительница Энтони Блинкена по политическим делам намерена 11 октября 2021 года отправится в Москву, чтобы обсудить некоторые вопросы двусторонних отношений, а также проблемы регионального и мирового масштаба.

Позже Мария Захарова подтвердила визит Виктории Нуланд в Москву 11-13 октября, указав, что поездка замгоссекретаря США в российскую столицу была согласована по просьбе американской стороны.

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