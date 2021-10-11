В Брюсселе прошла многотысячная акция в поддержку борьбы с изменением климата

В Брюсселе прошел многотысячный марш в преддверии конференции по климату Фото: REUTERS

В воскресенье, 10 октября, в Брюсселе прошла многотысячная акция в поддержку борьбы с глобальным потеплением. Манифестация была организована в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая будет проходить в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

По данным полиции Брюссельского столичного региона, в марше приняли участие примерно 20 тысяч человек. При этом организаторы заявляют о 50 тысячах участников, передает агентство Reuters.

Колонна людей с флагами, транспарантами и плакатами, с надписями «Вместе за климат», «Мы теплее климата», «Нет потеплению» и другими лозунгами прошествовала по Европейскому кварталу бельгийской столицы, причем большинство участников этого марша – молодежь, студенты и школьники. Многие из них были в защитных масках от коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в послании к Всемирной метеорологической организации в связи с докладом Рамочной конвенции ООН об изменении климата заявил, что человечество ожидает «катастрофическое потепление» климата в 2030 году.