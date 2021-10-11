Военные Дании покажут инспекторам из России новое вооружение

Инспекторы из России посетят авиабазу и военный объект в Дании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

11–15 октября инспекторы из России посетят авиабазу и воинское формирование на территории Дании, осмотрят новые типы основных систем вооружения и техники. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что российские специалисты проведут эту инспекцию с целью ознакомления с повседневной деятельностью объектов, в том числе для наблюдения за занятиями и тренировками датских военнослужащих в полевых условиях.

«С 11 по 15 октября в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Дании», - отметил Сергей Рыжков.

Он добавил, что «в ходе данного мероприятия российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что 18 декабря Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН). Такое решение было принято из-за выхода США из этого международного соглашения. под надуманным предлогом. Россия тоже заявила о намерении выйти из ДОН, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Соединенным Штатам.