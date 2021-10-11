Ксения Собчак рассказала, что пострадавшая в смертельном ДТП в Сочи находится в тяжелом состоянии

Ксения Собчак собирается помочь организовать лечение пострадавшей в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Оксана Садовник – женщина, пострадавшая в смертельном ДТП в Сочи, – находится в очень тяжелом состоянии.

«По состоянию – оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку», - написала она.

Собчак добавила, что намерена помочь организовать лечение Оксаны в Москве, и в самое ближайшее время вместе с мужем пострадавшей решит этот вопрос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, авария случилась вечером 9 октября. Ксения возвращалась домой после корпоратива в горах Красной Поляны, где она вместе с Игорем Верником вела закрытую вечеринку. Когда праздник закончился, для Собчак вызвали черный Mercedes, и она поехала в аэропорт. По дороге водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, тренер по растяжке и медитации. Вторая пассажирка и водитель машины, в которую врезался «Мерседес» с теледивой – в больнице.

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