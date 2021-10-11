Один человек погиб, второй ранен из-за стрельбы у ночного клуба в Канаде

Полиция пока по подозрению в стрельбе никого не задержала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 10 октября, возле одного из ночных клубов в канадском городе Калгари (провинция Альберта) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, передает телеканал CTV.

Когда на место преступления прибыли по вызову сотрудники полиции, они обнаружили там раненого в крайне тяжелом состоянии, пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где он позже скончался.

Сообщается, что одновременно с этим в ту же больницу обратился другой мужчина, у которого также были огнестрельные ранения. Его жизнь вне опасности. Полиция пока не уверена, что второй раненый пострадал именно при стрельбе около ночного клуба.

Ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока никого не задержали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня в городе Лондон канадской провинции Онтарио 20-летний водитель автомобиля намеренно сбил семью мусульман из пяти человек. Четыре человека погибли: один умер на месте ДТП, трое скончались в больнице. В живых остался лишь девятилетний ребенок, получивший серьезные травмы. В городе тогда объявили трехдневный траур.