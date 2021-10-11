У побережья Гавайских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1

Сейсмологи зафиксировали у Гавайских островов землетрясение магнитудой 6,1 Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 11 октября, у побережья американского штата Гавайи в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации об угрозе цунами и возможных пострадавших или разрушениях пока не поступали.

По данным специалистов Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков находился примерно в 113 километрах к юго-западу от города Хило с населением более 43 тысячи человек, а их очаг залегал на глубине 17 километров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 9 октября, у побережья архипелага Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7.

А за день до этого, 7 октября, сильные подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на границе японских префектур Токио и Тиба, в результате пострадали более 50 местных жителей: люди получили травмы различной степени тяжести. Из-за землетрясения в Японии пришлось полностью остановить работу метрополитена и скоростной железной дороги «Синкасэн».