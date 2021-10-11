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В мире11 октября 2021 4:50

Глава Минфина предрекла США катастрофу, если не удастся повысить лимит госдолга к декабрю

По словам Джанет Йеллен, невозможность повысить потолок заимствований может привести к финансовому кризису, но главное – к подрыву статуса доллара
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр финансов США Джанет Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен

Фото: REUTERS

Если американским законодателям не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов, страну ждет «катастрофа», предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Наша первостепенная задача – повысить потолок госдолга», - заявила она в эфире телеканала ABC.

Глава Минфина пояснила, что «это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив конгресса». Если лимит вовремя не повысить, придется задержать зарплаты военным и социальные пособия малоимущим американцам, приостановить налоговые вычеты на детей.

«Невозможность повысить лимит госдолга наверняка вызовет рецессию и даже может привести к финансовому кризису. Это было бы катастрофой», - добавила она.

При этом Джанет Йеллен подчеркнула, что «на кону стоит слишком многое».

«Будет подорван статус ценных бумаг Минфина – самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты», - предрекла она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. В пятницу, 8 октября, сенаторы проголосовали за повышение потолка заимствований страны на 480 миллиардов долларов.

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