Зампред ЦБ: Новая 100-рублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года

В Центробанке рассказали, когда поступит в обращение новая сторублевая купюра Фото: Анастасия ОСИПОВА

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что новая 100-рублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года. По его словам, эскизный проект модифицированной банкноты утвержден, и в следующем году планируется ее изготовить, но понадобится несколько месяцев, чтобы банки настроили под нее оборудование, поэтому «в заметном количестве» россияне смогут увидеть новые сто рублей только ближе к концу 2022-го.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», - пояснил зампред ЦБ и куратор наличного денежного обращения газете «Известия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал, как будет выглядеть измененная купюра: по цвету банкнота будет похожа на привычную сторублевку, только оттенок будет отличаться, а размер останется прежним. Из главных отличий – на новой купюре появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки для незрячих людей, чтобы они могли на ощупь отличить эту банкноту от банкнот другого номинала.