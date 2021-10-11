В Китае крупногабаритный автобус с людьми упал в реку

Число пострадавших неизвестно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в понедельник, 11 октября, крупногабаритный рейсовый автобус с людьми на полном ходу слетел с трассы и свалился в реку в китайской провинции Хэбэй на севере КНР. Возможны жертвы, сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Авария произошла в районе города Шицзячжуан. Упавший в реку автобус почти полностью находится под водой, некоторым пассажирам удалось выбраться из салона на крышу транспортного средства через окна. Региональные власти направили к месту происшествия медиков «Скорой помощи» и спасателей. Число пострадавших и есть ли погибшие, пока неизвестно.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о трагедии в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, где пассажирский поезд наехал на бригаду рабочих, которые в то время проводили ремонтные работы на железнодорожных путях. В результате погибли девять человек.