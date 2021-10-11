Последние новости на утро 11 октября 2021: Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи

«КП» – о последних новостях на утро 11 октября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 11 октября 2021 года. Автомобиль, в котором Ксения Собчак ехала в Сочинский аэропорт, выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП. Известная телеведущая возвращалась домой после корпоратива в горах Красной Поляны, где она вела закрытую вечеринку. Когда праздник закончился, для Собчак вызвали черный Mercedes, и она отправилась в аэропорт. По дороге водитель вырулил на встречку и столкнулся с белым Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, тренер по растяжке и медитации. Вторая пассажирка и водитель машины, в которую врезался «Мерседес» с теледивой – в больнице.

Сама Ксения потом рассказывала, что у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы», что после аварии она потеряла сознание, а когда пришла в себя, помощница перевела ее в другую машину. При этом следствие не рассматривало телеведущую в качестве пострадавшей: в Сочи она за медицинской помощью не обращалась и покинула место ДТП до приезда полиции. К врачам она обратилась уже когда вернулась в Москву.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова представителя офиса украинского президента о возможности «вернуть Крым за пять минут», сказал, что Россия не намерена обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности полуострова. Он подчеркнул, что «для Кремля такого вопроса не существует».

К слову, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пытаться выстраивать какие-то отношения и вести диалог с нынешними властями Украины бесполезно, надо дождаться «вменяемых». Такую точку зрения он изложил в своей статье под названием «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». В частности, Медведев пишет, что на сегодняшний день Украина находится под прямым иностранным управлением и полностью зависит от «подачек» Запада.

МНЕНИЕ

Ксения Собчак как герой нашего чудовищного времени

Обозреватель KP.ru Сергей Мардан – о смертельном ДТП в Сочи (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакатастрофа в Татарстане: что известно о погибших пилотах, которые увели падающий самолет от жилых домов

Сразу после крушения самолета L-410 в Татарстане начали появляться версии, что трагедия могла произойти по вине пилотов – командира экипажа 60-летнего Михаила Беляева и 61-летнего Александра Зыкова. Они погибли, пытаясь посадить самолет подальше от жилых домов. Руководитель парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов убежден: «тОшибки пилотов быть не могло, поскольку за штурвалом сидели опытные пилоты с огромным числом налета. С самолетом Михаил Беляев и Александр Зыков были, что называется, на «ты» (подробности).