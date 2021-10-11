Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых китайских продуктов из-за нарушений

Ввоз нескольких китайских продуктов приостановили из-за нарушений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор приостановил ввоз некоторых продуктов из Китая в РФ из-за выявленных нарушений.

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведенной в Китайской Народной Республике, — говорится в сообщении ведомства.

Также поясняется, что речь идет о кукурузной лапше, вермишели и чипсах, а также "яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри". Роспотребнадзор обнаружил в них генетически модифицированные продукты. Чтобы не допустить распространение неинфекционных заболеваний на территории России ведомство приостановило ввоз данных продуктов.

Ранее американский производитель кондитерских изделий Mars сообщил о грядущем снижении поставок батончиков и конфет Bounty. Это обусловлено повышенным спросом в начале 2021 года и снижением поставок сырья. В компании рассчитывают восстановить запасы продукции к середине октября текущего года. Однако, по словам директора по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизаветы Александровой, дефицита продукции не будет.