Более 19% российских семей жалуются на недостаток квадратных метров

Меньше всего на стеснительные жилищные условия жалуются в Ингушетии, Брянской, Рязанской, Томской и Ульяновской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата выяснили, что 10,6 миллиона (19,2%) российских семей жалуются на недостаток квадратных метров, сообщает Lenta.ru.

Больше всего жалоб на стеснительные жилищные условия поступают из Адыгеи (32,8 процента семей), Северной Осетии (31,2%), Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (29%), Хакасии (28,8%), Чувашии (28%), Тывы (27,5%), Камчатского края (26,8%), Севастополя (26,5%) и Дагестана (26,1%).

"Размер жилой площади необязательно означает качественные условия проживания — речь может идти о не слишком привлекательных для жизни квартирах или домах на неблагополучных территориях", - заметили аналитики.

Меньше всего претензий к количеству квадратных метров зафиксировано в Ингушетии, где на тесноту жаловались всего пять процентов семей. Далее идет Брянская (5,3%), Рязанская (9,3%), Томская (11,9%) и Ульяновская (12,3%) область.

"Говоря об обеспеченности среднестатистического россиянина жильем и недовольстве жилищной стесненностью, мы фиксируем усредненные ожидания. В любом регионе есть как семьи, живущие в крайне стесненных условиях, так и домохозяйства, не испытывающие недостатка квадратных метров", - сообщили специалисты.

Ранее интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщало, что более 500 обманутых дольщиков смогут получить свои квартиры в Московской области. Так, в «Солнечном граде» достроят два дома проектной площадью 3,8 тысячи квадратных метров, а в ЖК «Благовест» - 15-этажный дом площадью более 11 тысяч квадратных метров.