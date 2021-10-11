На юге Ливана загорелось нефтехранилище

На нефтехранилище Ливана вспыхнул пожар Фото: REUTERS

На юге Ливана вспыхнул пожар в одном из резервуаров на территории нефтехранилищ Захрани. Об этом сообщил местный телеканал Al-Jadeed.

- Сотрудники (службы гражданской обороны) начали тушить пожар, возникший в одном из хранилищ бензола на объекте Захрани, — говорится в сообщении канала.

Уточняется, что причины возгорания пока неизвестны.

Ранее из-за остановки работы двух крупнейших электростанций в стране в связи с нехваткой топлива жители Ливана остались без электричества. Электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать после того, как запасы дизельного топлива были исчерпаны. Производство энергии упало до уровня ниже 200 мегаватт. Сообщалось, что жители страны проведут без электричества несколько дней. Сейчас обеспечивавшая электроснабжение компания пытается решить проблему. По данным местных телеканалов, накануне власти зарезервировали кредит на импорт топлива.