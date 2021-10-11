Стоимость алюминия превысила 3 тысячи долларов за тонну впервые с 2008 года

Алюминий торгуется уже дороже 3 тысяч долларов за тонну Фото: REUTERS

Алюминий резко подорожал. Впервые с 2008 года его стоимость превысила 3 тысячи долларов за тонну.

Пик стоимости фьючерса на торгах в понедельник, 11 октября, составил 3 014 долларов за тонну.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 года цена алюминия поднялась 2 761 долларов за тонну, что превышает максимум 2010 года. Это произошло после государственного переворота в Гвинее. Дело в том, что мировой рынок на 20% зависит от поставок бокситов из этой страны.

Напомним, 5 сентября в Гвинейской Республике была осуществлена попытка государственного переворота. В результате местный элитный спецназ во главе с полковником Мамади Думбуйя пленил президента Альфу Конде. Вскоре после этого мятежники захватили телевидение и опубликовали короткое видеобращение о низложении правительства и отмене действия Конституции.