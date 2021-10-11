МВД Сербии: жизнь президента Вучича под угрозой из-за борьбы с наркомафией

Беглые наркобароны могут попытаться организовать покушение на президента Сербии Фото: REUTERS

Сбежавшие главари наркомафии, которую накрыли правоохранительные органы Сербии, могут организовать покушение на убийство президента Александра Вучича. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.

"Безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два, - заявил Вулин. - А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии".

В числе опасных преступников из группировки, которым удалось сбежать от правосудия, глава МВД Сербии назвал лидера "кавачского наркоклана" из Черногории Радое Звицера.

По словам, Вулина обвинения задержанным включает в себя семь убийств, но в процессе расследования скорее всего раскроют еще больше кровавых фактов, уверен министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Сербии Александр Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о максимально низкой цене на газ для страны. Об этом сербский политик заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде.