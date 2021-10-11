В Москве удвоилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает расти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За две недели в Москве заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в полтора раза, а число госпитализаций пациентов с таким диагнозом – в два раза, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания", - подчеркнули в Оперштбе.

Как ранее писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал внедрение массового экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции. По его словам, оно будет внедряться повсеместно через одну-две недели.

Напомним, в Москве продолжается кампания по вакцинации населения. Препараты прошли все необходимые испытания, где показали свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. Сейчас для граждан доступны несколько вакцин против COVID-19 отечественного производства.