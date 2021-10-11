Попова сообщила об одном случае заражения человека птичьим гриппом в России в 2021 году

Вспышек птичьего гриппа было несколько, но только в одном случае заболел человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в России зафиксировали только один случай заражения человека птичьим гриппом, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По ее словам, в остальных случаях заболевания не передавались от птиц людям.

Отметим, что в 2021 году в России зафиксировали несколько вспышек птичьего гриппа. Как писал сайт kp.ru, 5 октября в башкирском селе Бишкураево был выявлен птичий грипп, а 6 октября в Туймазинском районе уже ввели режим ЧС. Для недопущения распространения птичьего гриппа у местных жителей изъяли и уничтожили домашних птиц.

Напомним, птичий грипп у людей может приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже летального исхода. Вирус не передается от человека к человеку.