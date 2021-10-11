Политолог предложил разрешить работающим подросткам голосовать на выборах Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой разрешить работающим подросткам голосовать на выборах. С инициативой политолог обратился на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Антон Орлов отмечает, что по трудовому законодательству молодые люди с 16 лет имеют право заключать трудовые договоры, вести трудовую деятельность, осуществлять налоговые отчисления. То есть, по факту они наделены всеми правами взрослого человека, но влиять на политическую жизнь страны не могут из-за установленных возрастных ограничений.

- Прошу рассмотреть целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство, позволяющих наделить граждан в возрасте с 16 до 18 лет, ведущих трудовую деятельность, активным избирательным правом, - цитирует Rt текст обращения.

Тем временем число несовершеннолетних самозанятых за семь месяцев 2021 года выросло в два раза, до 41 тыс., следует из данных ФНС. Большинство из них зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — юные работники заняты в курьерских службах, продают продукцию собственного производства, ведут блоги, сообщает газета "Известия".

- Согласно общему правилу, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Есть и исключения из этого правила, однако все они связаны с выполнением одного главного условия — подростковый труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью несовершеннолетнего, - комментирует ФАН Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.