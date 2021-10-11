Viber запустил маски дополненной реальности для россиян

Специально для россиян подготовили AR-маски с элементами национальных костюмов

Российским пользователям мессенджера Viber стали доступны маски дополненной реальности (AR-маски), сообщили kp.ru в пресс-службе Rakuten Viber.

Новшество можно использовать как в фото, так и в видео. Это сделать достаточно просто – для этого достаточно на значок камеры на нижней панели в окне открытого чата.

Кстати, AR-маски реагируют на мимику лица. То есть если при съемке человек улыбнется или подмигнет, маска повторит это движение.

"Это своего рода пример эволюции коммуникации: сначала пользователи интернета общались с помощью смайликов, затем появились стикеры, эмоджи и возможность создавать gif, и теперь — AR-маски", - заявила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в странах СНГ Анна Мигаль.

На выбор пользователя есть десятки масок с различными эффектами, в том числе маски животных, бьюти, фильтры окружения и элементы национальных костюмов. Последние создавали специально для россиян, заверили в компании.

Как ранее писал сайт kp.ru, создатель Viber Игорь Магазинник принял участие в первом мероприятии лектория "Неймарк", которое состоялось в нижегородском КЦ "Рекорд". В формате видеконференции он ответил на вопросы нижегородских студентов по теме "С чего начинается путь к 1 миллиарду долларов", а также поделился своим опытом в сфере IT.