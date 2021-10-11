Один человек погиб в ДТП в Омске

Пешеход скончался до приезда врачей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Накануне вечером, в воскресенье 10 октября в районе Нефтяников в Омске произошла смертельная авария. Очевидцы вызвали сотрудников полиции около 19:50 на улицу Химиков. Здесь водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода.

Как сообщает издание «Город55 », уже на месте стражи порядка предварительно установили, что за рулем иномарки фирмы KIA вечером ехал по улице Химиков 27-летний местный житель. В то же время пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте неподалеку от автозаправки.

К несчастью, такой опрометчивый поступок закончился трагедией. От полученных во время столкновения травм пешеход скончался на месте ДТП еще до приезда «скорой помощи».

Медики не успели доехать до пострадавшего. Личность мужчины сейчас выясняют сотрудники полиции. По факту ДТП назначена проверка.