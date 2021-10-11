Песков назвал The Sun "глубоко ненаучной газетой"

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Британский таблоид The Sun - очень известная глубоко ненаучная газета, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об одной из публикаций издания.

"Газета The Sun - очень известная, глубоко ненаучная газета, - заявил Песков. - Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям".

Ранее The Sun опубликовала материал, в котором говорится о том, что российские спецслужбы якобы получили сведения о составе вакцины AstraZeneca.

Как ранее писал сайт kp.ru, Песков назвал популизмом обвинения Британии в намеренном ограничении Россией экспорта газа в Европу. Пресс-секретарь российского президента отметил, что РФ экспортирует ровно столько газа, сколько указано в контрактах.

Напомним, Дмитрий Песков уверен, что прививка от коронавирусной инфекции является единственным способом защиты во время пандемии.